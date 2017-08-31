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Самарская опера впервые выступит на сцене Мариинского театра

21 ноября 2017 года труппа Самарского академического театра оперы и балета представит на сцене Мариинского театра «Леди Макбет Мценского уезда».

Выступление стало возможно благодаря личному приглашению художественного руководителя-директора театра маэстро Валерия Гергиева. Самарцы выступят со спектаклем в рамках абонемента «Шостакович».

Постановка «Леди Макбет Мценского уезда» в режиссуре Георгия Исаакяна и в музыкальном прочтении Александра Анисимова уже была представлена столичной публике. В 2016 году спектакль был соискателем главной театральной премии страны –«Золотой маски» в 5 номинациях. В феврале 2017 года театр выступил в Москве на сцене Музыкального театра имени К. Станиславского и Вл. Немировича-Данченко.

Александр Анисимов, дирижер-постановщик: «В случае с «Леди Макбет Мценского уезда» я был уверен в том, что мы выбрали правильную дорогу, поставили правильную цель. Эта цель была выбрана еще, когда мы открывались после реконструкции и сделали первый шаг к наполнению нашего репертуара. Я очень рад, что результат оказался близким и понятным публике, несмотря на сложность произведения».

У оперы Шостаковича непростая судьба. Первая постановка спектакля в 1934 году была жестоко раскритикована и вплоть до 60-х на сцене не шла.

В 1956 году композитор сделал новую редакцию с названием «Катерина Измайлова». В этом виде опера была впервые показана в Москве в декабре 1962 года.

За 1-й редакцией закрепилось название «Леди Макбет Мценского уезда». Именно эта редакция представлена на сцене Самарского театра оперы и балета.

Премьера спектакля была приурочена к 110-летию композитора, чья судьба была неразрывно связана с Куйбышевом-Самарой.

Теги: опера, спектакль, театр, самара, москва

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