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Состоялась пресс-конференция, посвященная проведению ХII фестиваля театров «Золотая репка»

В среду, 6 сентября, в Самарском театре юного зрителя «СамАрт» состоялась пресс-конференция, посвященная проведению ХII Всероссийского фестиваля-лаборатории театров для детей и молодежи «Золотая репка».

В ней приняли участие министр культуры Самарской области Сергей Филиппов, директор Самарского театра юного зрителя «СамАрт» Сергей Соколов, художественный руководитель Самарского театра юного зрителя «СамАрт» Павел Маркелов, исполнительный директор фестиваля «Золотая репка» Александр Мальцев, режиссеры Катарина Кромме и Бюттнер Доминик (Германия), режиссер Мюриэль Имбах (Швейцария), продюсер Эвелина Киллинг-Бирюкова (Германия).

В этом году фестивальная программа «Золотой репки» (показ спектаклей театров-участников) пройдет с 8 по 13 сентября. 2 сентября уже начала свою работу лаборатория молодой режиссуры, которая является неотъемлемой частью программы «Репки». Трое режиссеров из Германии и Швейцарии за четыре дня должны будут создать экспресс-спектакли по зарубежным произведениям.

Участниками основной программы «Золотой репки» в этого году стали театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Кургана, Саратова, Уфы и Тольятти. Зарубежную часть программы составят спектакли двух трупп из Китая.

На различных площадках города (Самарский театр юного зрителя «СамАрт», Самарский академический театр драмы им. М. Горького, Самарский академический театр оперы и балета, Дом актера им. Лазарева, театр «Самарская площадь», театр драмы «Камерная сцена») зрители смогут увидеть постановки известных молодых режиссеров страны.

Хозяева-самартовцы на фестивале покажут свои последние премьеры – спектакли «Пер Гюнт» и «Манюня».

«Фестиваль имеет богатые традиции. Мы с вами имели удовольствие на протяжении многих лет знакомиться с искусством театров, работающих для молодежи и молодых режиссеров. Все спектакли, которые мы в ходе фестиваля увидим, это спектакли, поставленные теми режиссерами, которые обучались, набирались опыта, работали в рамках этой самой лаборатории молодой режиссуры. Сегодня это не просто молодые, а уже состоявшиеся молодые режиссёры, которые покажут свои работы нашим зрителям и тем гостям фестиваля, которые приедут на «Золотую репку». География фестиваля традиционно достаточно широкая: Самара, Москва, Санкт-Петербург, Курган, Саратов, Уфа, Тольятти и зарубежные участники фестиваля, не только режиссеры, но и театральные труппы», - рассказал на пресс-конференции Министр культуры Самарской области Сергей Филиппов.

Теги: золотая репка, фестиваль, театр, самара

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