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Николай Меркушкин поднялся на 13 пунктов в рейтинге влияния губернаторов и укрепился в группе «сильное влияние»
Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК, Москва) подготовило рейтинг влияния глав субъектов Российской Федерации в августе 2017 года. По данным АПЭК, губернатор Самарской области Николай Меркушкин улучшил свои позиции, поднявшись в рейтинге сразу на 13 пунктов по сравнению с июлем, и укрепился в группе «Сильное влияние». Напомним, в июле позиции главы региона также показали значительную положительную динамику - рост составил 12 пунктов.
Тройка лидеров рейтинговой таблицы остается без изменений: первое место по-прежнему занимает мэр Москвы Сергей Собянин, на втором месте — глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, на третьем — губернатор Тюменской области Владимир Якушев.
Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных глав субъектов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В августе 2017 года в нем приняло участие 26 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты. Оценивалось влияние первых лиц субъектов на федеральном уровне - в администрации президента России, правительстве РФ, Федеральном Собрании РФ, партийной и бизнес-элите.
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