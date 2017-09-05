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В Самарском университете обсудили модель развития вуза
Во вторник, 5 сентября, в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П.Королева стартовала вторая стратегическая сессия - по разработке новой модели вуза на 10-15 лет. В дискуссии принял участие губернатор Николай Меркушкин.
Эта работа ведется с привлечением специалистов Московской школы управления "Сколково".
Сессию курирует научный руководитель МШУ, зампредседателя Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ среди ведущих мировых научно-образовательных центров (программа "5-100") Андрей Волков.
Были рассмотрены аспекты инженерного и естественнонаучного образования, инновационные пути развития. Обсудили региональную ответственность вуза.
Николай Меркушкин подчеркнул, что Самарский университет как вуз будущего должен стать драйвером регионального развития и влиять на образование, науку, реальный сектор экономики, в университете должен формироваться кадровый, интеллектуальный потенциал области.
Важно делать все, чтобы уменьшить отток талантливых абитуриентов из региона. Губернатор отметил, что с 2012 года эту тенденцию уже удалось переломить - число абитуриентов, покинувших регион и выбравших вузы в других регионах, сократилось в 2,5 раза, а число поступающих извне вдвое выросло.
Главу региона поддержал Андрей Волков. "Очень высокая конкуренция за студентов - это сейчас мировой тренд. Еще один важный вопрос - конкуренция за тех, кто может преподавать, добывать новые знания, исследовать и превращать это в технологии. За эти группы людей конкуренция растет сверхбыстро".
Николай Меркушкин рекомендовал уделить особое внимание работе с перспективными подростками.
Что касается конкурентных преимуществ Самарского университета, то Андрей Волков уже в комментариях СМИ отметил, что точкой роста для сохранения позиций вуза в программе "5-100" должна оставаться аэрокосмическая тематика.
"Такой компетенции не имеет ни один российский вуз, - говорит эксперт. - Хочу отметить, что эта компетенция не национальная, а мировая. Тематика интересна США, Европе, Азии. Сохранить этот уровень международности для Самарского университета крайне важно".
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