Самарцам расскажут о легендарном молодежном клубе ГМК-62
|63.ru
В среду, 6 сентября, на площади Славы откроется выставка, посвященная городскому молодежному клубу – ГМК-62. Виталий Добрусин, автор экспозиции, проведет первую экскурсию, сообщает 63.ru.
"ГМК-62 оставил неизгладимый след в истории города. В закрытом Куйбышеве они проводили концерты Олега Лундстрема, Владимира Высоцкого, Роберта Рождественского, Александра Городницкого", – рассказали в мэрии города.
ГМК-62 создали представители активной молодежи Куйбышева. Он превратил талантливых молодых людей в единомышленников. В союзе нашли место как формальные, так и неформальные идеи.
За все время существования клуба их мероприятия посетили 320 тысяч человек. ГМК-62 стал образцом организации досуга и культурного отдыха молодежи. Опыт куйбышевцев изучали на съездах ЦК ВЛКСМ в Москве.
Напомним, что в конце июня на доме на улице Молодогвардейской, 59 повесили мемориальную табличку. В этом доме шесть лет находился сам клуб, и именно сюда приехал Владимир Высоцкий во время визита в Куйбышев.
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Теги: добрусин, гмк-62, молодежь, самара
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