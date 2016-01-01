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Самарские ученые разработали "гибкое" зеркало для космических телескопов

Ученые Самарского государственного технического университета (СамГТУ) разработали и запатентовали способ уменьшения искажений и увеличения разрешения космических телескопов, сообщает ТАСС.

Разработка поможет улучшить работу аппаратов дистанционного зондирования Земли. Об этом во вторник, 5 сентября, сообщил журналистам завкафедрой механики факультета машиностроения, металлургии и транспорта СамГТУ профессор Якоб Клебанов.



"Мы задаем зеркалу телескопа ту или иную форму, которая требуется, чтобы компенсировать аберрации (погрешности - прим. ТАСС) во всей оптической системе. Речь идет о перемещениях поверхности зеркала на микроны и доли микронов, что позволяет избавляться от искажений", - рассказал Клебанов.



Как отметил ученый, повышение качества изображения и разрешающей способности телескопа осуществляется, главным образом, путем увеличения размеров зеркала. Однако чем больше размер, тем больше проблем. Температурный фон спутника во время нахождения на орбите все время меняется, а изменение температуры телескопа на несколько градусов может резко ухудшать качество получаемого изображения.



Кроме того, большой телескоп сложнее разместить на борту космического аппарата. В разработке самарских ученых зеркало телескопа крепится не к жесткому основанию, а к системе подвижных пьезоактуаторов (специальных электроприводов - прим. ТАСС), которые под воздействием сигналов компьютера в автоматическом режиме деформируют зеркало на доли микронов в нужных местах - так, чтобы искажения картинки пропали.



Система сама перенастраивается за доли секунды и может использоваться не только в космосе, но и на Земле. Для автоматического управления ученые разработали специальное программное обеспечение. В разработке используется, в основном, отечественная элементная база. Работы проводились при поддержке самарского ракетно-космического центра "Прогресс".



Грант на работы по этой теме был выделен Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ). Самарская разработка уже запатентована в России и США, ученые надеются, что в перспективе такие "гибкие" зеркала позволят улучшить разрешение оптических систем спутников дистанционного зондирования Земли.

Теги: самгту, вузы, ученые, наука, самара

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