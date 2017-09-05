5 сентября 2017, 17:10

Особняк Сурошникова снова "реставрируют"?

Как сообщил во вторник, 5 сентября, в редакцию один из читателей samara.ru, на здании модернового особняка Сурошникова в Самаре (ул. Пионерская, 22) уже второй день ведутся работы.

Сейчас здание затянуто непрозрачной пленкой синего цвета, поэтому невозможно понять, что конкретно делают рабочие. Однако, слышны звуки «болгарок», а на фотографии, присланной в редакцию, видно, как рабочий спускает вниз какой-то груз с помощью примитивного блока.

Напомним, что «реставрация» особняка Сурошникова уже стала предметом скандала. 2 июня общественники забили в соцсетях тревогу - рабочие принялись обдирать с фасадов дома, связанного с именем знаменитого зодчего Федора Шехтеля, керамическую облицовочную плитку.

Позже работы были приостановлены. А «тревога по поводу вандального «ремонта» сменилась «расследованием» и «поиском вандалов». Причем поиском занимаются официальные заказчики работ", - сообщал сайт «Хранители наследия».

Теги: памятник, особняк, ремонт, самара

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.