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В Доме журналиста откроется выставка фотографа Юрия Стрельца о футболе

В среду, 6 сентября, в Доме журналиста по адресу: ул. Самарская, 179 откроется выставка самарского фотографа, председателя фотообъединения областного Союза журналистов, члена Союза фотохудожников России Юрия Стрельца.

Выставка носит название «Страсти по футболу или воспоминание о будущем». Здесь будут представлены снимки, сделанные на пяти матчах Кубка конфедерации в Казани и Москве.

В объектив фотографа попало немало таких мировых футбольных знаменитостей: Роналду, Пепе, Санчес, Видаль. Автор рассматривает «Кубок», как генеральную репетицию чемпионата Мира по футболу 2018.

На снимках Юрия Стрельца можно увидеть эмоции игроков и болельщиков и ту, атмосферу футбольного праздника, ради которой наш город кардинально меняет свой облик.

Теги: фотография, выставка, журналисты, сми, самара

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