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10 сентября Самара отметит День города

В воскресенье, 10 сентября, в Самаре отметят День города. Праздничная программа начнется в 12:00 на второй очереди набережной Волги от площадки бассейна ЦСК ВВС до Первомайского спуска, сообщает Волга Ньюс.

Центральную сцену установят у памятника Григорию Засекину. С 13:00 самарцев начнут поздравлять руководители региона и города почетные гости.

«Затем состоится авиашоу, а после — концертная программа с участием российских артистов Андрея Державина и Сергея Маховикова, а также концертная программа с участием самарских артистов, - рассказала заместитель руководителя управления культуры и молодежной политики департамента культуры и молодежной политики администрации Самары Евгения Мищенко. - С 18:00 мы ждем в гости творческие коллективы из городов Самарской области».

Далее на сцену выйдут заслуженный артист Самарской области Сергей Войтенко, народная артистка Самарской области Юлия Денисова, Аркадий Соловейчик, группа «Автоклуб», группа «Старый третий». А в 21:00 для самарцев выступит популярная российская группа «Дискотека Авария». В 22:00 над Волгой прогремит праздничный салют.

На набережной в течение дня будут работать тематические площадки. Так, в преддверии чемпионата мира по футболу-2018 у плавательного комплекса ЦСК ВВС организуют программу «Самара спортивная». Здесь будет работать выставка «Самара-2018», которая рассказывает об истории самарского края и о подготовке Самары к мундиалю.

С 12:00 начнется регистрация супертурнира по настольному футболу, для участия в котором приглашаются все желающие без возрастных ограничений. Ограничение вводится только по росту игрока - не менее 130 см. Начало турнира – в 15:00.

Победитель получит футбольный мяч с автографами игроков клуба «Крылья Советов».

На сцене площадки выступят с показательными номерами спортивные коллективы по различным видам спорта (художественная гимнастика, аэробика, спортивный рок-н-ролл) и воспитанники детского музыкального театра «Задумка». В течение дня участников праздника будут приветствовать группа черлидинга.

Самарцам впервые будет предоставлена возможность получить автографы у послов Самары как города-организатора чемпионата мира по футболу – заслуженного артиста Самарской области Сергея Войтенко, Героя Российской Федерации, летчика-космонавта Олега Кононенко, заслуженного мастера спорта России Анастасии Мыскиной, российского футболиста, комментатора телеканала «Матч ТВ», бывшего нападающего футбольного клуба «Крылья Советов» Евгения Савина.

На Безымянном спуске будет работать площадка «Молодая сцена». Там пройдет концерт с участием детско-юношеских и молодежных коллективов Самары, КВН – марафон студенческих и школьных команд движения «Самарский КВН», ведущих танцевальных и музыкальных коллективов.

Для гостей выступят Стас Комаров и барабанное шоу, музыкальная группа «Будем знакомы», вокальный ансамбль «Бель Канто», , музыкальные коллективы СамГТУ, молодежная группа «VLNY», танцевальная школа «Тодес», коллективы Самарской федерации черлидинга, Федерации спортивной гимнастики Самарской области, мастер-класс от школы уличного танца «Бруклин», рэп-группа «Самара град», пройдет танцевальный батл между танцевальными командами «Flash» и «Project_X».

"В 18:00 нас посетят актеры сериала "Молодежка", - рассказал руководитель движения «Самарский КВН» Сергей Ларионов. - Они поучаствуют вместе с ребятами в различных конкурсах, затем состоится автограф-сессия, где можно будет сфотографироваться с любимыми актерами".

Теги: день города, праздники, программа, самара

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