В Сызрани двое мужчин средь бела дня пытались содрать крышу с частного дома
Увидев, что двое неизвестных пытаются похитить кровельное железо с крыши его дома, житель Сызрани нажал кнопку экстренного вызова вневедомственной охраны, сообщает пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области.
Сотрудники Росгвардии незамедлительно выехали на охраняемый объект, расположенный на улице Хвалынской.
Прибыв на место вызова, патрульные обнаружили на крыше дома двух мужчин, пытавшихся похитить кровельное железо. Стражи правопорядка задержали местных жителей в возрасте 30 и 36 лет.
Задержанных передали прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группе полиции. Сумма ущерба, который был бы нанесен владельцу дома в случае хищения имущества, устанавливается.
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Теги: грабители, охрана, кровля, сызрань
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
3 сентября 2017, 11:48
Сызрань отметила свое 334-летие
Комментариев: 0
|У сызранского досугового комплекса новый директор
15 августа 2017, 16:15
|В Сызрани установят памятник композитору Аркадию Островскому
15 августа 2017, 11:00
|Сызрань раздумала покупать квартиры для детей-сирот
10 августа 2017, 16:46
|Первый пассажирский теплоход зайдет в Сызранский речной порт 17 сентября
8 августа 2017, 11:20
|Мужчина избил соседа-собутыльника вазой для цветов и ограбил его
2 сентября 2017, 18:14
|Женщина ударила ножом супруга в день своего рождения
2 сентября 2017, 17:52
|Сергей Рубаков задержится под домашним арестом на два месяца
1 сентября 2017, 17:26
|Осуждённой по «делу самарских блогеров» отказали в переводе в колонию-поселение
31 августа 2017, 12:40
|В Чапаевске силовики взяли с поличным группу наркоторговцев
30 августа 2017, 18:37