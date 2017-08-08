Вчера, 12:39

В Сызрани двое мужчин средь бела дня пытались содрать крышу с частного дома

Увидев, что двое неизвестных пытаются похитить кровельное железо с крыши его дома, житель Сызрани нажал кнопку экстренного вызова вневедомственной охраны, сообщает пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области.

Сотрудники Росгвардии незамедлительно выехали на охраняемый объект, расположенный на улице Хвалынской.

Прибыв на место вызова, патрульные обнаружили на крыше дома двух мужчин, пытавшихся похитить кровельное железо. Стражи правопорядка задержали местных жителей в возрасте 30 и 36 лет.

Задержанных передали прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группе полиции. Сумма ущерба, который был бы нанесен владельцу дома в случае хищения имущества, устанавливается.

По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.



Теги: грабители, охрана, кровля, сызрань

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