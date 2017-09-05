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Обрушившийся потолок самарской школы №46 стал причиной ее закрытия

volga.news

Как сообщает "Московский комсомолец Самара", занятия в школе №46 на ул. Советской Армии на время приостановлены.

В понедельник, 4 сентября, здесь потрескался и обрушился потолок. Учеников в этот момент в кабинете не было, никто не пострадал.



Во время летних каникул в школе проводилось укрепление строительных конструкций, но теперь, после инцидента, будет проведено инструментальное обследование всех учебных кабинетов. 9 сентября примут решение о необходимости ремонта.



На это время старшеклассники перешли на дистанционное обучение, а малыши будут посещать музеи и библиотеки.

Теги: школа, ремонт, самара

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