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В Самаре закрыли движение по ул. Гагарина рядом с Московским шоссе

Как сообщает администрация города, в связи с началом работ по следующему этапу реконструкции Московского шоссе до 1 октября 2017 года закрыто движение транспорта по ул. Гагарина в районе примыкания к Московскому шоссе.

Движение маршрутов общественного транспорта организовано следующим образом:

- автобусные маршруты №№ 24, 210 в направлении ул. Полевая проследуют по ул. Революционная, Московскому шоссе и далее - по своим маршрутам; в направлении ул. Революционная – по Московскому шоссе, ул. Киевская, ул. Тухачевского, ул. Гагарина и далее - по своим маршрутам;



- автобусные маршруты №№ 34, 240 в направлении площади Революции проследуют по ул. Гагарина, ул. Тухачевского, ул. Дачная, ул. Пензенская, ул. Урицкого, ул. Красноармейская и далее - по своим маршрутам; в направлении ул. Революционная – по Московскому шоссе, ул. Киевская, ул. Тухачевского, ул. Гагарина и далее - по своим маршрутам;



- автобусный маршрут № 41 в направлении ул. Полевая проследует по ул. Авроры, Московскому шоссе и далее - по своему маршруту; в направлении ул. Революционная – по Московскому шоссе, ул. Киевская, ул. Тухачевского, ул. Гагарина и далее - по своему маршруту.



Горожан просят заблаговременно планировать маршрут следования.

Теги: транспорт, схема, движение, московское шоссе, самара

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