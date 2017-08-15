Вчера, 11:37

Автомобильные развязки в районе Фрунзенского моста спланируют к ноябрю 2018 года

volga.news

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области объявило торги на право выполнить проект территории в районе Фрунзенского моста для последующего строительства здесь автомобильных развязок.

Информация об этом размещена на портале госзакупок, сообщает Волга Ньюс.



Речь идет о двух аукционах. Первый из них с начальной максимальной стоимостью контракта в 4 млн руб. касается подготовки документации по планировке территории в целях строительства мостового перехода "Фрунзенский" через реку Самару с выходом на автомобильную дорогу "Автодорожный маршрут "Центр - Поволжье - Урал" от ул. Фрунзе до ул. Шоссейной, включая транспортные развязки.



Второй контракт с начальной максимальной стоимостью 5 млн руб. предусматривает аналогичные работы на участке от ул. Шоссейной до границы Самары.



Инженерные изыскания необходимо выполнить до 15 октября 2017 года, работы по подготовке документации по планировке территории - до 30 ноября 2017 года, а работы по реализации положений документации по планировке территории - до 30 ноября 2018 года.



Подрядчиков по обоим аукционам должны определить к 22 сентября.

Теги: мост, министерство, транспорт, автомобили, аукционы

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