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Мост на ул. Главной работает в обычном режиме

63.ru

Сообщение о том, что на мосту в створе ул. Главной в Самаре разошелся деформационный шов, не соответствует действительности. Об этом 63.ru сообщили горГИБДД и региональном управлении МЧС России.

Напомним, информацию распространили утром во вторник, 5 сентября, в социальных сетях. Сообщалось, что въезд на мост перекрыли и автомобилистов разворачивают назад для объезда через Южный мост. Автомобилисты даже обозначили место, где якобы разошелся деформационный шов на «Яндекс.Карте».

Однако оказалось, что в оперативные структуры подобных сообщений не поступало. Мост работает в обычном режиме.

Стоит отметить, что подобные фейки в Самаре уже распространяли. В апреле пользователи социальных сетей распространили фейковую информацию о том, что Южный мост обрушился.

Теги: мост, интернет, новости, самара

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