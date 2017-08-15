Вчера, 20:02

Школьники Самарской области смогут пересдать ГИА

Во вторник, 5 сентября, в регионе начнется государственная итоговая аттестация (ГИА) для учеников 9-х классов, не прошедших ГИА или получивших неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам либо получивших повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов.



144 выпускника девятых классов Самарской области 5 сентября сдадут экзамен по русскому языку. Для этого на территории региона открыто 10 пунктов проведения экзаменов. Результаты ребята смогут получить 12 сентября.



В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 9 января №2 в сентябре определены следующие сроки проведения ГИА:



8 сентября - математика;

11 сентября - литература, история, биология, физика;

13 сентября - обществознание, химия, география, ИКТ;

15 сентября - иностранные языки;



а также резервные дни:



18 сентября - русский язык;

19 сентября - география, история, биология, физика;

20 сентября - математика;

21 сентября - ИКТ, обществознание, химия, литература;

22 сентября - иностранные языки.

Теги: экзамены, образование, школьники, самарская область

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