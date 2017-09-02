Вчера, 16:10

В Отрадном откроется передвижная выставка к 100-летию революции 1917 года

Во вторник, 5 сентября, в 13:00 в отрадненской центральной городской библиотеке им. И. Т. Комарова откроется выставка в рамках передвижного историко-документального выставочного проекта «1917 год в Самарской губернии: люди, общество, жизнь».

Отметим, что проект удостоен губернского гранта в области культуры и искусства за второе полугодие 2017 года.

В 1917 г. Российская империя оказалась в вихре поворотных событий. Политические перемены серьезно меняли общественную жизнь и человеческие судьбы. Однако повседневная жизнь продолжалась: по-прежнему работали учреждения образования, жители спешили в кинотеатры, посещали выставки, литературные салоны, библиотеки.

Проект «1917 год в Самарской губернии: люди, общество, жизнь» призван восполнить пробелы в понимании истории революционных событий на примере различных аспектов жизни населения Самарской губернии; показать, как в эпоху великих перемен происходило развитие гражданского общества, определялось самосознание обычных людей, раскрывалась личность человека; и предоставить зрителям возможность сформировать новый, свободный от стереотипов взгляд на многие события и факты.

Жители Самарской области, в частности учащиеся школ и студенты, познакомятся с экспозицией в ходе экскурсий, а также смогут принять участие в круглых столах и встречах.

В период с сентября по декабрь 2017 года проект будет работать на площадках библиотек малых городов и сельских районов Самарской области в партнерстве с учреждениями культуры и общественными организациями. Выставка посетит Сергиевск, Тольятти, Новокуйбышевск, Красный Яр, Чапаевск, Кинель-Черкассы, Богатое, Нефтегорск, Борское. Каждая площадка дополнит экспозицию местным контентом: книгами из библиотек, документами из местных архивов и артефактами из музеев.

Теги: выставка, библиотека, история, самара

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