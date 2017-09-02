В Отрадном откроется передвижная выставка к 100-летию революции 1917 года
Во вторник, 5 сентября, в 13:00 в отрадненской центральной городской библиотеке им. И. Т. Комарова откроется выставка в рамках передвижного историко-документального выставочного проекта «1917 год в Самарской губернии: люди, общество, жизнь».
Отметим, что проект удостоен губернского гранта в области культуры и искусства за второе полугодие 2017 года.
В 1917 г. Российская империя оказалась в вихре поворотных событий. Политические перемены серьезно меняли общественную жизнь и человеческие судьбы. Однако повседневная жизнь продолжалась: по-прежнему работали учреждения образования, жители спешили в кинотеатры, посещали выставки, литературные салоны, библиотеки.
Проект «1917 год в Самарской губернии: люди, общество, жизнь» призван восполнить пробелы в понимании истории революционных событий на примере различных аспектов жизни населения Самарской губернии; показать, как в эпоху великих перемен происходило развитие гражданского общества, определялось самосознание обычных людей, раскрывалась личность человека; и предоставить зрителям возможность сформировать новый, свободный от стереотипов взгляд на многие события и факты.
Жители Самарской области, в частности учащиеся школ и студенты, познакомятся с экспозицией в ходе экскурсий, а также смогут принять участие в круглых столах и встречах.
В период с сентября по декабрь 2017 года проект будет работать на площадках библиотек малых городов и сельских районов Самарской области в партнерстве с учреждениями культуры и общественными организациями. Выставка посетит Сергиевск, Тольятти, Новокуйбышевск, Красный Яр, Чапаевск, Кинель-Черкассы, Богатое, Нефтегорск, Борское. Каждая площадка дополнит экспозицию местным контентом: книгами из библиотек, документами из местных архивов и артефактами из музеев.
Теги: выставка, библиотека, история, самара
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
Вчера, 14:19
В министерствах образования и спорта Самарской области начались обыски
Комментариев: 0
|Появилось расписание речного транспорта в Самаре на осень 2017
Вчера, 12:53
|В Самаре прошел областной фестиваль скандинавской ходьбы
3 сентября 2017, 17:34
|Женщина ударила ножом супруга в день своего рождения
2 сентября 2017, 17:52
|Новый ледовый дворец на Молодогвардейской назовут «Роснефть Арена»
2 сентября 2017, 15:30
|Школьники Самарской области смогут пересдать ГИА
Вчера, 20:02
|В министерствах образования и спорта Самарской области начались обыски
Вчера, 14:19
|Появилось расписание речного транспорта в Самаре на осень 2017
Вчера, 12:53
|В Новокуйбышевске ко Дню города открыли Триумфальную арку
3 сентября 2017, 16:06
|Сызрань отметила свое 334-летие
3 сентября 2017, 11:48