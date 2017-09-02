Вчера, 14:19

В министерствах образования и спорта Самарской области начались обыски

В понедельник, 4 сентября, в региональных министерствах спорта и образования идут обыски и выемка документов, сообщает ТРК "Терра".

Оперативники работают в рамках уголовного дела, заведенного на директора гимназии № 1.

Напомним, Любовь Картамышеву обвиняют в получении взятки в особо крупном размере - 800 тыс. рублей - за перевод в гимназию двоих детей.

Отметим, что с женщиной, принесшей Картамышевой деньги якобы на ремонт крыши местного бассейна, ее познакомил министр спорта Дмитрий Шляхтин.

Теги: министерство, уголовное дело, гимназия №1, самара

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