В министерствах образования и спорта Самарской области начались обыски
В понедельник, 4 сентября, в региональных министерствах спорта и образования идут обыски и выемка документов, сообщает ТРК "Терра".
Оперативники работают в рамках уголовного дела, заведенного на директора гимназии № 1.
Напомним, Любовь Картамышеву обвиняют в получении взятки в особо крупном размере - 800 тыс. рублей - за перевод в гимназию двоих детей.
Отметим, что с женщиной, принесшей Картамышевой деньги якобы на ремонт крыши местного бассейна, ее познакомил министр спорта Дмитрий Шляхтин.
Теги: министерство, уголовное дело, гимназия №1, самара
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