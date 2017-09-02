Появилось расписание речного транспорта в Самаре на осень 2017
С 4 сентября 2017 г. "Самарское речное пассажирское предприятие" вводит изменения в расписание речных пассажирских теплоходов.
Новое расписание речного транспорта в Самаре
Самара - Проран - Рождествено
Ежедневно (словом "Проран" помечены рейсы с заходом на остров)
|САМАРА
|РОЖДЕСТВЕНО
|
ОТПРАВЛЕНИЕ
|
ОТПРАВЛЕНИЕ
|-
|6:00
|6:00
|06:45 Проран
|6:45
|7:30
|7:30
|8:15
|
08:15 Проран
|9:00 Проран
|9:00
|10:00
|
10:00 Проран
|
11:00 Проран
|11:00
|12:00
|12:00 Проран
|13:00 Проран
|13:00
|14:00
|
14:00 Проран
|
15:00 Проран
|15:00
|16:00
|
16:00 Проран
|
17:00 Проран
|17:00
|18:00
|18:00 Проран
|19:00 Проран
|
19:00
|
20:00
|20:00 Проран
|21:00
|21:00
|-
Поляна Фрунзе - Подгоры
|Дни
|Поляна Фрунзе
|Пляж пол. Фрунзе
|Подгоры
|Пляж пол. Фрунзе
|Поляна Фрунзе
|От.
|Пр.
|От.
|Пр.
|От.
|Пр.
|От.
|Пр.
|Сб, Вс
|12:00
|12:10
|12:15
|12:45
|12:50
|13:10
|13:15
|13:25
|Сб-Вс
|16:30
|16:40
|16:45
|17:15
|17:20
|17:40
|17:45
|17:55
Самара-Зольное
Ежедневно
|Самара
|Пол.им.
Фрунзе
|Ширя
ево
|Богатырь
|Солнечная
поляна
|Зольное
|Солнечная
поляна
|Богатырь
|Ширя
ево
|Пол.им.
Фрунзе
|Самара
|Отпр.
|Отпр.
|Отпр.
|Отпр.
|Отпр.
|Приб.
|Отпр.
|Отпр.
|Отпр.
|Отпр.
|Отпр.
|Приб.
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6:10
|7:25
|8:10
|8:30
|9:30
|11:05
|11:25
|11:45
|12:15
|14:00
|14:30
|14:55
|15:10
|16:25
|17:10
|17:30
|18:30
|20:00
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Самара-Винновка
|Дни
отправл.
|Самара
|Средний
Пляж
|Ниж.
Пляж
|Шелехметь
|Винновка
монастырь
|Винновка с. Осиновка
|Винновка
монастырь
|Шелехметь
|Ниж.
Пляж
|Средний
Пляж
|Самара
|Отпр.
|Приб.
|Отпр.
|Приб.
|Отпр.
|Отпр.
|Отпр.
|Приб.
|Отпр.
|Приб.
|Отпр.
|Приб.
|Пн-Чт.
|8:15
|8:30
|8:45
|9:20
|-
|-
|-
|-
|9:30
|10:15
|10:30
|10:45
|Пт-Вс
|8:15
|8:30
|8:45
|9:20
|10:20
|10:30
|13:00
|13:15
|14:15
|15:00
|15:15
|15:30
|Ежед.
|16-00
|16-15
|16-30
|17-05
|-
|-
|-
|-
|17-15
|18-00
|18-15
|18-30
Осипенко-Зеленая роща
Ежедневно
|Осипенко
|Зеленая Роща
|Отпр.
|Отпр.
|
7:00
|
6:45
|
11:30
|
7:45
|
15:00
|
14:45
|
20:00
|
16:15
Осипенко-Гаврилова поляна-Осипенко
Ежедневно
|Осипенко
|Поляна Фрунзе
|Пляж пол. Фрунзе
|Подгоры
|Гаврилова поляна
|Подгоры
|Пляж пол. Фрунзе
|Поляна Фрунзе
|Осипенко
|От.
|Пр.
|От.
|Пр.
|От.
|Пр.
|От.
|Пр.
|От.
|Пр.
|От.
|Пр.
|От.
|Пр.
|От.
|Пр.
|8:00
|8:45
|8:50
|9:00
|9:05
|9:35
|9:40
|9:55
|10:00
|10:15
|10:20
|10:40
|10:45
|10:55
|11:00
|11:30
|16:30
|17:15
|17:20
|17:30
|17:35
|18:05
|18:10
|18:25
|18:30
|18:45
|18:50
|19:10
|19:15
|19:25
|19:30
|20:00
СКОРОСТНАЯ ПЕРЕПРАВА
Самара-Тольятти
(пятница, суббота, воскресенье)
|САМАРА
|Поляна фрунзе
|Ширяево
|Зольное
|Шлюз23
|Шлюз21
|Тольятти
|
Отпр.
|Отпр.
|Отпр.
|Отпр.
|Тех.
Стоянка
|Тех.
Стоянка
|
Отпр.
|7:45
|8:00
|8:30
|8:50
|9:15-9:35
|9:45-10:05
|10:10
|13:45
|14:00
|14:30
|14:50
|15:15-15:35
|15:45-16:05
|16:10
Тольятти-Самара
(пятница, суббота, воскресенье)
|Тольятти
|Шлюз21
|Шлюз23
|Зольное
|Ширяево
|Поляна Фрунзе
|Тольятти
|
Отпр.
|Тех.
Стоянка
|Тех.
Стоянка
|Отпр.
|Отпр.
|Отпр.
|
Отпр.
|10:20
|10:30-10:50
|11:00-11:20
|11:40
|12:00
|12:30
|12:45
|16:20
|16:30-16:50
|17:00-17:20
|17:40
|18:00
|18:30
|18:45
Самара-Ширяево
(суббота, воскресенье)
|Дни недели
|Движение вверх
|Движение вниз
|Самара
|Поляна им. Фрунзе
|Ширяево
|Поляна им. Фрунзе
|Самара
|отпр.
|приб.
|отпр.
|приб.
|отпр.
|приб.
|отпр.
|приб.
|Суббота
|09:00
|09:10
|09:15
|09:40
|09:45
|10:10
|10:15
|10:30
|17:15
|17:25
|17:30
|17:55
|18:00
|18:25
|18:30
|18:45
|Воскресенье
|09:00
|09:10
|09:15
|09:40
|09:45
|10:10
|10:15
|10:30
|17:15
|17:25
|17:30
|17:55
|18:00
|18:25
|18:30
|18:45
Грузопассажирская переправа от Октябрьского спуска (паром)
Ежедневно
|Октябрьский спуск
|Рождествено
|
ОТПРАВЛЕНИЕ
|
ОТПРАВЛЕНИЕ
|
08:00
|
6:00
|
11:00
|
9:30
|
14:00
|
12:30
|18:00
|16:30
|20:00 (пт и вс)
|19:00 (пт и вс)
Теги: теплоход, перевозки, речной транспорт, самара
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