Вчера, 12:53

Появилось расписание речного транспорта в Самаре на осень 2017

С 4 сентября 2017 г. "Самарское речное пассажирское предприятие" вводит изменения в расписание речных пассажирских теплоходов.

Новое расписание речного транспорта в Самаре

Самара - Проран - Рождествено

Ежедневно (словом "Проран" помечены рейсы с заходом на остров)

САМАРА РОЖДЕСТВЕНО ОТПРАВЛЕНИЕ ОТПРАВЛЕНИЕ - 6:00 6:00 06:45 Проран 6:45 7:30 7:30 8:15 08:15 Проран 9:00 Проран 9:00 10:00 10:00 Проран 11:00 Проран 11:00 12:00 12:00 Проран 13:00 Проран 13:00 14:00 14:00 Проран 15:00 Проран 15:00 16:00 16:00 Проран 17:00 Проран 17:00 18:00 18:00 Проран 19:00 Проран 19:00 20:00 20:00 Проран 21:00 21:00 -

Поляна Фрунзе - Подгоры

Дни Поляна Фрунзе Пляж пол. Фрунзе Подгоры Пляж пол. Фрунзе Поляна Фрунзе От. Пр. От. Пр. От. Пр. От. Пр. Сб, Вс 12:00 12:10 12:15 12:45 12:50 13:10 13:15 13:25 Сб-Вс 16:30 16:40 16:45 17:15 17:20 17:40 17:45 17:55

Самара-Зольное

Ежедневно

Самара Пол.им.

Фрунзе Ширя

ево Богатырь Солнечная

поляна Зольное Солнечная

поляна Богатырь Ширя

ево Пол.им.

Фрунзе Самара Отпр. Отпр. Отпр. Отпр. Отпр. Приб. Отпр. Отпр. Отпр. Отпр. Отпр. Приб. - - - - - - - - - 6:10 7:25 8:10 8:30 9:30 11:05 11:25 11:45 12:15 14:00 14:30 14:55 15:10 16:25 17:10 17:30 18:30 20:00 - - - - - - - - -

Самара-Винновка

Дни

отправл. Самара Средний

Пляж Ниж.

Пляж Шелех меть Винновка

монастырь Винновка с. Осиновка Винновка

монастырь Шелех меть Ниж.

Пляж Средний

Пляж Самара Отпр. Приб. Отпр. Приб. Отпр. Отпр. Отпр. Приб. Отпр. Приб. Отпр. Приб. Пн-Чт. 8:15 8:30 8:45 9:20 - - - - 9:30 10:15 10:30 10:45 Пт-Вс 8:15 8:30 8:45 9:20 10:20 10:30 13:00 13:15 14:15 15:00 15:15 15:30 Ежед. 16-00 16-15 16-30 17-05 - - - - 17-15 18-00 18-15 18-30

Осипенко-Зеленая роща

Ежедневно

Осипенко Зеленая Роща Отпр. Отпр. 7:00 6:45 11:30 7:45 15:00 14:45 20:00 16:15

Осипенко-Гаврилова поляна-Осипенко

Ежедневно

Осипенко Поляна Фрунзе Пляж пол. Фрунзе Подгоры Гаврилова поляна Подгоры Пляж пол. Фрунзе Поляна Фрунзе Осипенко От. Пр. От. Пр. От. Пр. От. Пр. От. Пр. От. Пр. От. Пр. От. Пр. 8:00 8:45 8:50 9:00 9:05 9:35 9:40 9:55 10:00 10:15 10:20 10:40 10:45 10:55 11:00 11:30 16:30 17:15 17:20 17:30 17:35 18:05 18:10 18:25 18:30 18:45 18:50 19:10 19:15 19:25 19:30 20:00

СКОРОСТНАЯ ПЕРЕПРАВА

Самара-Тольятти

(пятница, суббота, воскресенье)

САМАРА Поляна фрунзе Ширяево Зольное Шлюз23 Шлюз21 Тольятти Отпр. Отпр. Отпр. Отпр. Тех.

Стоянка Тех.

Стоянка Отпр. 7:45 8:00 8:30 8:50 9:15-9:35 9:45-10:05 10:10 13:45 14:00 14:30 14:50 15:15-15:35 15:45-16:05 16:10

Тольятти-Самара

(пятница, суббота, воскресенье)

Тольятти Шлюз21 Шлюз23 Зольное Ширяево Поляна Фрунзе Тольятти Отпр. Тех.

Стоянка Тех.

Стоянка Отпр. Отпр. Отпр. Отпр. 10:20 10:30-10:50 11:00-11:20 11:40 12:00 12:30 12:45 16:20 16:30-16:50 17:00-17:20 17:40 18:00 18:30 18:45

Самара-Ширяево

(суббота, воскресенье)

Дни недели Движение вверх Движение вниз Самара Поляна им. Фрунзе Ширяево Поляна им. Фрунзе Самара отпр. приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр. приб. Суббота 09:00 09:10 09:15 09:40 09:45 10:10 10:15 10:30 17:15 17:25 17:30 17:55 18:00 18:25 18:30 18:45 Воскресенье 09:00 09:10 09:15 09:40 09:45 10:10 10:15 10:30 17:15 17:25 17:30 17:55 18:00 18:25 18:30 18:45

Грузопассажирская переправа от Октябрьского спуска (паром)

Ежедневно

Октябрьский спуск Рождествено ОТПРАВЛЕНИЕ ОТПРАВЛЕНИЕ 08:00 6:00 11:00 9:30 14:00 12:30 18:00 16:30 20:00 (пт и вс) 19:00 (пт и вс)

Теги: теплоход, перевозки, речной транспорт, самара

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