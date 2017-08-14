Вчера, 17:34

В Самаре прошел областной фестиваль скандинавской ходьбы

В Самаре на лыжной базе "Чайка" прошел фестиваль скандинавской ходьбы "Золотые жигули". На старт на дистанции 10, 5 и 3 км, а также в семейной эстафете вышли около 200 человек, пишет "КП в Самаре".

Как ообъяснили организаторы мероприятия, скандинавская ходьба сегодня становится все более популярной у большого количества людей, как пожилых, так и молодежи. Начать заниматься можно с любой степенью физической подготовки, так как это щадящий вид физнагрузки. Интересно, что среди участников здесь женщин было больше, чем мужчин.



Этот фестиваль стал уже вторым для Самарской области. Администрация региона надеется, что в дальнейшем он будет проходить уже традиционно.

Теги: спорт, соревнования, самара

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.