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В Новокуйбышевске ко Дню города открыли Триумфальную арку
|vninform.ru
В эти выходные в Новокуйбышевске появились сразу два памятных места, сообщает "КП в Самаре". Ко Дню города открыли Триумфальную арку, первый камень в основание которой был заложен 8 мая 2015 года.
Средства на ее возведение собирали городане и крупные предприятия города. В итоге в Новокуйбышевске появилась 15-метровая арка с 700-килограммовыми барельефами, изготовленными местной кузнечной артелью.
"Любое сооружение, которое увековечивает память о Великой Отечественной войне, память о людях, которые сложили головы в той страшной войне, имеет неоценимое значение как для нынешнего, так и для будущих поколений. Память о Великой Победе должна быть вечной", - отметил на открытии губернатор региона Николай Меркушкин.
Глава области также открыл и еще один памятник: первому директору Куйбышевского завода синтетического спирта (КЗСС), Герою Социалистического труда Анне Федотовой. Его выполнил тот же скульптор, который подарил Самаре фигуру Засекина на набережной - Карэн Саркисов.
"Судьба Анны Сергеевны Федотовой — прекрасной женщины и директора — является отличным примером того, как надо жить, как надо работать ради государства и людей", - отметил Николай Меркушкин. А родственники и сослуживцы этой женщины рассказали о ее человеческих качествах, бескорыстии и умении отдаваться своему делу.
Также губернатор поздравил всех новокуйбышевцев с Днем города и отметил, что в этом городе в нефтяной промышленности работает почти треть жителей.
"Город развивается, и делается все, чтобы людям жилось комфортно. Сегодня есть возможности, действуют различные программы, в том числе с прямым и активным участием федеральных компаний, что позволяет говорить: через два — три года Новокуйбышевск стает более привлекательным, благоустроенным и современным городом", - резюмировал Никоалй Меркушкин.
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