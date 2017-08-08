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Сызрань отметила свое 334-летие

В вечерней программе перед сызранцами выступили местные творческие коллективы, группа Аллы Костиной из Самары, певица Слава и даже Стас Пьеха, правда, виртуально, сообщает "Маленькая Сызрань".

За три минуты до начала главного события вечера сызранцев с праздником поздравил глава города Николай Лядин и депутаты губернской Думы Денис Кравчук и Владимир Симонов.

После этого над центральной площадью Сызрани прозвучали первые залпы салюта. Зрители, которые собрались на площади им. Ленина, увидели красочный 4-минутный салют.

Теги: день города, праздники, сызрань

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