Вчера, 11:48

Сызрань отметила свое 334-летие

В вечерней программе перед сызранцами выступили местные творческие коллективы, группа Аллы Костиной из Самары, певица Слава и даже Стас Пьеха, правда, виртуально, сообщает "Маленькая Сызрань".

За три минуты до начала главного события вечера сызранцев с праздником поздравил глава города Николай Лядин и депутаты губернской Думы Денис Кравчук и Владимир Симонов.

После этого над центральной площадью Сызрани прозвучали первые залпы салюта. Зрители, которые собрались на площади им. Ленина, увидели красочный 4-минутный салют.

Теги: день города, праздники, сызрань

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