Вчера, 18:14

Мужчина избил вазой для цветов и ограбил соседа-собутыльника

В дежурную часть ОМВД России по г. Новокуйбышевску обратился 52-летний местный житель. Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции установили, что мужчина встретил своего 45-летнего соседа, который зашел к нему в гости, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Мужчины распивали спиртные напитки. Когда алкогольная продукция закончилась, гость потребовал деньги у хозяина жилища. В ответ на заверения об отсутствии денег сосед повел себя агрессивно, начал избивать товарища, нанес удары по голове вазой для цветов и сковородкой.

После этого он забрал принадлежащий пострадавшему телевизор, телефон, личные вещи и скрылся. Потерпевший обратился в лечебное учреждение, где медики установили, что мужчине причинен вред средней тяжести.

По информации полицейских, подозреваемый ранее судим за хулиганство, грабеж и незаконное приобретение и хранение наркотических средств. Мужчину задержали сотрудники ОВО по г. Новокуйбышевску в этот же день, после чего доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По словам злоумышленника, похищенные вещи он сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

По признакам преступления предусмотренного ч.1 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой», было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование продолжается.

Теги: грабеж, уголовное дело, новокуйбышевск

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