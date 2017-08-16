Вчера, 17:52

Женщина ударила ножом супруга в день своего рождения

В отдел полиции № 23 УМВД России по г. Тольятти поступило сообщение из больницы о поступлении к ним с улицы Ярославской 37-летнего мужчины с ножевым ранением., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции установили, что преступление произошло по месту жительства потерпевшего. В этот день у его жены был день рождения.

Отмечая праздник и распивая спиртные напитки, супруги поссорились, и возлюбленная нанесла мужу ножевое ранение брюшной полости. Скорую помощь пострадавшему женщина вызвала самостоятельно.

По информации полицейских, 45-летняя жительница ранее к уголовной ответственности не привлекалась.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», было возбуждено уголовное дело.

Теги: нож, мвд, уголовное дело, больница, самара

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