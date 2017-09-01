Новый ледовый дворец на Молодогвардейской назовут «Роснефть Арена»
|63.ru
Строительство ново ледового дворца на ул. Молодогвардейской в Самаре стартует в октябре-ноябре 2017 года.
"В следующем году этот современнейший уникальный спортивный объект вступит в строй. Я думаю, «Роснефть Арена» будет иметь огромное значение и для города и для области", – заявил губернатор Николай Меркушкин в пятницу, 1 сентября, во время торжественного собрания, посвященного дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности.
Напомним, что сейчас рабочие сносят старый дворец спорта ЦСК ВВС.
В новом дворце обустроят основную арену, тренировочный лед и площадку для керлинга. Также в нем планируют сделать тренировочные и баскетбольные залы, а также хореографические и тренажерный залы. Новое здание будет трехэтажным. Его площадь составит более 21,5 тыс. кв. м.
По проекту трибуны дворца спорта смогут вместить более 5 тыс. человек. При этом 30 рядов арены расположат со стороны главного входа по ул. Молодогвардейской, еще 10 рядов – со стороны Волги. Это, по словам проектировщиков, обеспечит хорошую видимость по длинной стороне зала и позволит проводить на его площадке не только спортивные состязания, но и концерты.
Построить новый дворец планируют до начала чемпионата мира по футболу 2018 года. К его строительству привлекают средства инвестора. По последним данным,
Оригинал материала: http://63.ru/text/newsline/338793479856128.html
Теги: ледовый дворец, спорт, роснефть, строительство, самара
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
Вчера, 17:52
Женщина ударила ножом супруга в день своего рождения
Комментариев: 0
|В Самаре на Хлебной площади построят новый храм
Вчера, 13:51
|Со стороны кладбища "Рубежное" тянет дымом: горит свалка площадью в 1000 кв. м
Вчера, 13:18
|В НК "Звезда" пройдет вечеринка GIRL POWER с женским вокалом
Вчера, 13:09
|Сергей Рубаков задержится под домашним арестом на два месяца
1 сентября 2017, 17:26
|
Вчера, 13:51
В Самаре на Хлебной площади построят новый храм
Комментариев: 0
|Со стороны кладбища "Рубежное" тянет дымом: горит свалка площадью в 1000 кв. м
Вчера, 13:18
|Через два года самарский цирк изменит свой облик
1 сентября 2017, 16:21
|В Самаре пройдет пикет против памятника чехословацким легионерам
1 сентября 2017, 13:38
|В Крутых Ключах появился бульвар Алихана Калиматова
1 сентября 2017, 12:28