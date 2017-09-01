Вчера, 15:30

Новый ледовый дворец на Молодогвардейской назовут «Роснефть Арена»

63.ru

Строительство ново ледового дворца на ул. Молодогвардейской в Самаре стартует в октябре-ноябре 2017 года.

"В следующем году этот современнейший уникальный спортивный объект вступит в строй. Я думаю, «Роснефть Арена» будет иметь огромное значение и для города и для области", – заявил губернатор Николай Меркушкин в пятницу, 1 сентября, во время торжественного собрания, посвященного дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности.



Напомним, что сейчас рабочие сносят старый дворец спорта ЦСК ВВС.



В новом дворце обустроят основную арену, тренировочный лед и площадку для керлинга. Также в нем планируют сделать тренировочные и баскетбольные залы, а также хореографические и тренажерный залы. Новое здание будет трехэтажным. Его площадь составит более 21,5 тыс. кв. м.

По проекту трибуны дворца спорта смогут вместить более 5 тыс. человек. При этом 30 рядов арены расположат со стороны главного входа по ул. Молодогвардейской, еще 10 рядов – со стороны Волги. Это, по словам проектировщиков, обеспечит хорошую видимость по длинной стороне зала и позволит проводить на его площадке не только спортивные состязания, но и концерты.

Построить новый дворец планируют до начала чемпионата мира по футболу 2018 года. К его строительству привлекают средства инвестора. По последним данным,

Оригинал материала: http://63.ru/text/newsline/338793479856128.html

Теги: ледовый дворец, спорт, роснефть, строительство, самара

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.