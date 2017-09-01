Вчера, 13:51

В Самаре на Хлебной площади построят новый храм

Sobory.ru

Жители Самары могут принять участие в публичных слушаниях по поводу возведения нового храма на Хлебной площади, сообщает 63.ru.

Один из самых интересных – Самарская и Сызранская епархия просит выделить под эти цели участок площадью 5052 кв. м. Согласно данным публичной кадастровой карты, его стоимость составляет более 40 млн рублей.



Новое религиозное учреждение будет носить название храм Преображения Господня. Его построят рядом с деревянным храмом в честь Смоленской иконы Божией Матери. По информации епархии, эту церковь построили, чтобы «возродить святыню этого уголка Самары».



"Раньше Хлебную площадь украшали три церкви: древний храм в честь Казанской иконы Божией Матери, старейшая в Самаре Спасо-Преображенская церковь, церковь в честь Смоленской иконы Божией Матери. Все эти церкви были разрушены в советское время, – говорится в сообщении епархии.



Направить свою оценку проекта и предложения горожане могут до 21 сентября в департамент градостроительства Самары (443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132 (отдел подготовки и проведения публичных слушаний – кабинет 416), а также по электронной почте.

Теги: храм, строительство, публичные слушания, самара

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