Со стороны кладбища "Рубежное" тянет дымом: горит свалка площадью в 1000 кв. м
|фото ТРК "Губерния"
Ночью в субботу, 2 сентября, в Самаре произошел крупный пожар. Как сообщает ГУ МЧС России по Самарской области, напротив кладбища Рубежное примерно в 01:00 загорелась свалка.
На месте происшествия работали пожарные расчеты - 10 человек и три единицы спецтехники от МЧС России. Площадь возгорания составляет около 1 тыс. кв. м.
Угрозы для населения нет, заверили специалисты, так как свалка расположена в карьере.
Открытого огня на месте происшествия не видно. Однако, сильное задымление сохраняется.
По словам местных жителей, это несанкционированная свалка. Рядом с ней установлена будка, на которой написано, что сейчас проводят работы по уборке мусора.
Теги: пожар, мчс, рубежное, самара
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