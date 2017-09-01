Вчера, 13:18

Со стороны кладбища "Рубежное" тянет дымом: горит свалка площадью в 1000 кв. м

фото ТРК "Губерния"

Ночью в субботу, 2 сентября, в Самаре произошел крупный пожар. Как сообщает ГУ МЧС России по Самарской области, напротив кладбища Рубежное примерно в 01:00 загорелась свалка.



На месте происшествия работали пожарные расчеты - 10 человек и три единицы спецтехники от МЧС России. Площадь возгорания составляет около 1 тыс. кв. м.

Угрозы для населения нет, заверили специалисты, так как свалка расположена в карьере.

Открытого огня на месте происшествия не видно. Однако, сильное задымление сохраняется.

По словам местных жителей, это несанкционированная свалка. Рядом с ней установлена будка, на которой написано, что сейчас проводят работы по уборке мусора.

Теги: пожар, мчс, рубежное, самара

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