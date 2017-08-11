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В НК "Звезда" пройдет вечеринка GIRL POWER с женским вокалом

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В субботу, 2 сентября, в ночном клубе "Звезда" слушателей ожидает музыкальный вечер в компании трех прекрасных групп с женским вокалом.

Бабба - электронный дуэт, созданный Ольгой Чубаровой (Cheese People) и Аллой Четаевой (Bajinda Behind The Enemy Lines) в конце 2016 года. Девушки объединили усилия и в новом проекте пишут только на русском языке. Это крепкое свежее слово на музыкальной сцене, чисто женский коллектив, уверенный в своих силах. Песни "Баббы", как короткие романы, - выверенные, лаконичные, тонкие, женственные, живые истории, искренние и честные, зачастую основанные на личном опыте.

subway porno - Это молодые бунтари, которые смешивают в своей музыки шугейз и всю прелесть лоуфай звука. Самая настоящая молодость в песнях и не только.

JazzySways — новый проект вокалистки и автора песен Марины Jazzy, сочетающий в себе множество разных направлений современной музыки — джаз, фанк, ритм’н’блюз, хип-хоп, диско. Помимо этого группа активно работает с традициям эклектичной электронной музыки начала 90х и всё это венчают двухголосия и яркий лид-вокал.

Начало: 20:00

Вход: 200 рублей для парней и бесплатный вход для девушек.

Теги: музыка, клубы, самара

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