В НК "Звезда" пройдет вечеринка GIRL POWER с женским вокалом
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В субботу, 2 сентября, в ночном клубе "Звезда" слушателей ожидает музыкальный вечер в компании трех прекрасных групп с женским вокалом.
Бабба - электронный дуэт, созданный Ольгой Чубаровой (Cheese People) и Аллой Четаевой (Bajinda Behind The Enemy Lines) в конце 2016 года. Девушки объединили усилия и в новом проекте пишут только на русском языке. Это крепкое свежее слово на музыкальной сцене, чисто женский коллектив, уверенный в своих силах. Песни "Баббы", как короткие романы, - выверенные, лаконичные, тонкие, женственные, живые истории, искренние и честные, зачастую основанные на личном опыте.
subway porno - Это молодые бунтари, которые смешивают в своей музыки шугейз и всю прелесть лоуфай звука. Самая настоящая молодость в песнях и не только.
JazzySways — новый проект вокалистки и автора песен Марины Jazzy, сочетающий в себе множество разных направлений современной музыки — джаз, фанк, ритм’н’блюз, хип-хоп, диско. Помимо этого группа активно работает с традициям эклектичной электронной музыки начала 90х и всё это венчают двухголосия и яркий лид-вокал.
Начало: 20:00
Вход: 200 рублей для парней и бесплатный вход для девушек.
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