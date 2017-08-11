Сергей Рубаков задержится под домашним арестом на два месяца
|vninform.ru
В пятницу, 1 сентября, суд Самарского района Самары под председательством судьи Дмитрия Дерунова удовлетворил ходатайство следствия о продлении домашнего ареста Сергею Рубакову на два месяца — до 3 ноября включительно, сообщает Волга Ньюс.
В суде пояснили, что Сергею Рубакову оставлены те же ограничения свободы, что были первоначально назначены. Ему можно выходить гулять с 19:00 до 21:00, ходить в магазины, аптеки и на рынки, расположенные не далее чем в 2 км от квартиры его супруги на ул. Степана Разина.
Рубакову сейчас нельзя общаться с кем-либо, кроме членов семьи и адвоката, нельзя пользоваться телефоном, кроме как для вызова экстренных служб, и нельзя выходить в интернет.
Напомним, 2 июня Рубакова задержали сотрудники ФСБ в момент получения взятки — 2,5 млн руб. от директора ГКУ СО "УКС" и исполнительного директора Самарского областного фонда жилья и ипотеки Реналя Мязитова.
Перед этим дома и в офисе у Мязитова проводились обыски в рамках расследования уголовного дела о хищении 25-миллионной субсидии руководством ГУП СО "Стройконтроль", которое он возглавлял на момент совершения преступления.
После этого Мязитов в обмен на сотрудничество со следствием рассказал о возможном участии Рубакова в закрытии за деньги уголовного дела, касающегося директора СОФЖИ.
А в августе Сергей Рубаков стал фигурантом второго уголовного дела, уже по статье "Мошенничество" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Теги: рубаков, суд, мошенничество, уголовное дело, софжи, самара
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