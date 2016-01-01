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Через два года самарский цирк изменит свой облик

63.ru

Подписано соглашение между Самарской областью и Министерством культуры России, в котором прописаны позиции софинансирования.

Затем будут объявлены торги по поиску генерального подрядчика.

Общая сметная стоимость, которую утвердила Главгосэкспертиза, составит 906 млн рублей, на два года цирк будет закрыт для зрителей.

Теги: цирк, реконструкция, самара

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