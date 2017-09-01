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 1 сентября 2017, 13:38 
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В Самаре пройдет пикет против памятника чехословацким легионерам

Акцию согласовали с горадминистрацией, она начнется в 12:00 и продлится три часа.

"Это не что иное, как издевательство над самарцами", - заявляют организаторы пикета против установки памятника, пишет "КП в Самаре".

Установить памятник собираются в парке Щорса. Там же 2 сентября самарцы и выразят свое недовольство. Организаторы пикета считают, что власти приняли решение поставить памятник вопреки мнению горожан.

Усугубляет ситуацию и то, что мемориал белочехам поставят недалеко от монумента начальнику дивизии Красной армии времен Гражданской войны Николаю Щорсу. Это тоже вызывает негодование организаторов.

Решение установить памятник чехословацким легионерам приняли еще в 2008 году. Сделали это в рамках соглашения между Россией и Чехией.

Теги: пикет, памятники, щорс, самара

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