В Самаре пройдет пикет против памятника чехословацким легионерам
Акцию согласовали с горадминистрацией, она начнется в 12:00 и продлится три часа.
"Это не что иное, как издевательство над самарцами", - заявляют организаторы пикета против установки памятника, пишет "КП в Самаре".
Установить памятник собираются в парке Щорса. Там же 2 сентября самарцы и выразят свое недовольство. Организаторы пикета считают, что власти приняли решение поставить памятник вопреки мнению горожан.
Усугубляет ситуацию и то, что мемориал белочехам поставят недалеко от монумента начальнику дивизии Красной армии времен Гражданской войны Николаю Щорсу. Это тоже вызывает негодование организаторов.
Решение установить памятник чехословацким легионерам приняли еще в 2008 году. Сделали это в рамках соглашения между Россией и Чехией.
Теги: пикет, памятники, щорс, самара
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
16 сентября 2017, 16:47
В Самарской области во время ЧМ-2018 по футболу резко вырастут цены
Комментариев: 0
|Заводское шоссе в Самаре будет расширено до четырех полос
14 сентября 2017, 14:10
|Уволен Реналь Мязитов - скандальный руководитель СОФЖИ и УКС
14 сентября 2017, 12:08
|В Самару прибыл помощник президента РФ Игорь Левитин
13 сентября 2017, 16:16
|В ЦСМ выступит джазовый коллектив из Дании Bangin Bülows Nice Jazz Quartet
12 сентября 2017, 13:43
|
2 декабря 2017, 19:46
Главы Самары и Тольятти провели приемы граждан по льготам на проезд
Комментариев: 0
|Танцы живота против Навального
1 декабря 2017, 21:08
|2 декабря в объединенном университете пройдет день открытых дверей
1 декабря 2017, 13:20
|"Безлимита" для пенсионеров не будет - депутаты против и денег нет
30 ноября 2017, 16:30
|Популизм против брутализма. И здравого смысла. На "рашпиле" нарисуют космонавта
30 ноября 2017, 13:17