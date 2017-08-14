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Спортсменка из Новокуйбышевска поставила новый рекорд на первенстве мира по плаванию

Девушка из Новокуйбышевска в составе сборной России завоевала две медали. Кроме того, спортсменки установили новый рекорд, сообщает 63.ru.

"В эстафете 4 по 200 метров вольным стилем девушки из России – Ирина Кривоногова, Полина Невмовенко, Василисса Буйная, Анастасия Кирпичникова выиграли серебряные награды, установив новый юношеский рекорд Европы", – сообщает пресс-служба министерства спорта Самарской области.

На дистанции 200 метров вольным стилем Ирина Кривоногова завоевала бронзовую награду. Всего в соревнованиях принимали участие более 600 спортсменов из 93 стран.







Теги: плавание, спорт, сборная, самара, сша, рекорд

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