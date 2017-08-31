Вчера, 12:28

В Крутых Ключах появился бульвар Алихана Калиматова

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Мэр города Олег Фурсов подписал соответствующее постановление на основании обращения Управления ФСБ по Самарской области и решения топонимической комиссии.



Подполковник Алихан Калиматов родился в Чечено-Ингушской АССР, в 1996 году переехал в Самару, где учился в университете, работал сотрудником оперативно-розыскного управления Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России.

Постоянный участник контртеррористических операций на Северном Кавказе. В 2007 г. был убит неизвестными лицами в Ингушетии, в его машине нашли более 130 пулевых отверстий, сделанных с помощью различного оружия. Награжден Орденом мужества, медалями. Герой России.

Теги: память, герой, крутые ключи, топонимика, самара

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