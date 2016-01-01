Движение по тоннелю на пересечении Московского шоссе и пр. Кирова в Самаре открыто в одну сторону
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Однако пока проехать по нему можно только в одну сторону - из города. Вторая половина проезжей части до сих пор недоделана, сообщают очевидцы.
Развязка на пересечении Московского шоссе и Ракитовского шоссе до сих пор не открыта: там ведутся ремонтные работы. «После того, как будет установлено нужное число дорожных знаков, предполагается полное открытие тоннеля на Ракитовском шоссе», - сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
Работы на обоих развязках полностью пока не завершены.
Реконструкция Московского шоссе ведется с осени 2015 года в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу компанией «Самаратрансстрой». Протяженность участка, на котором идут работы, 9,1 км. Стоимость контракта составляет 9,29 млрд рублей.
Теги: дороги, ремонт, московское шоссе, самара
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