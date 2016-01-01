Сегодня, 11:54

Движение по тоннелю на пересечении Московского шоссе и пр. Кирова в Самаре открыто в одну сторону

63.ru

Однако пока проехать по нему можно только в одну сторону - из города. Вторая половина проезжей части до сих пор недоделана, сообщают очевидцы.



Развязка на пересечении Московского шоссе и Ракитовского шоссе до сих пор не открыта: там ведутся ремонтные работы. «После того, как будет установлено нужное число дорожных знаков, предполагается полное открытие тоннеля на Ракитовском шоссе», - сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Работы на обоих развязках полностью пока не завершены.

Реконструкция Московского шоссе ведется с осени 2015 года в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу компанией «Самаратрансстрой». Протяженность участка, на котором идут работы, 9,1 км. Стоимость контракта составляет 9,29 млрд рублей.

Теги: дороги, ремонт, московское шоссе, самара

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.