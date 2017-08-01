В самарском театре оперы и балета назначены новый главный балетмейстер и дирижер
|opera-samara.net
Главным балетмейстером с этого сезона стал Юрий Бурлака, главным дирижером — Евгений Хохлов, сообщает Волга Ньюс.
Балетмейстер Юрий Бурлака был балетмейстером Большого театра, с января 2009 г. по март 2011 г. — худруком балета. Известен в первую очередь историческими реконструкциями - балет "Корсар", поставленный в Большом театре в 2007 г., выдвигался на "Золотую Маску" в нескольких номинациях. Позже хореограф выпустил Гран-Па из балета "Пахита" и "Эсмеральду".
Новый главный дирижер Евгений Хохлов окончил Санкт-Петербургскую консерваторию им. Римского-Корсакова, в самарской опере работает с 2011 г., как дирижер-постановщик выпускал спектакли "Шопениана", "Летучая мышь", "Ромео и Джульетта", "Павильон Армиды", "Волшебная флейта", "Снегурочка", "Тарам-парам, ни-на, ни-на, или квартирный вопрос их испортил".
Александр Анисимов, занимавший эту должность с 2011 г., остается в статусе приглашенного дирижера.
Обновилось не только руководство, но и труппа: 10 человек приняты в балет, пять из них — выпускницы Самарского хореографического колледжа (Кристина Бердникова, Алина Бердникова, Мария Винокурова, Алина Максимова, Екатерина Сафронова), Денис Беляев из Воронежского хореографического колледжа и выпускники Пермского хореографического училища Илья Трушкин, Полина Дуняшева, Диана Юдина и Елизавета Платонова.
На первую половину нового сезона запланированы две премьеры: Юрий Бурлака ставит "Эсмеральду" (9-10 декабря), Оксана Штанина — музыкальную сказку для детей "Волшебная лампа Аладдина" (премьера 4 ноября). В планах на 2018 г. — постановка оперы Бизе "Кармен" в режиссуре Георгия Исаакяна.
Теги: театр, назначения, опера, балет, самара
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