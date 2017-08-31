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В Самаре появился 30-метровый портрет авиаконструктора Николая Кузнецова
|фото Кирилла Сидорова
В среду, 30 августа, художники закончили рисовать огромное граффити на доме № 30 по улице Парижской Коммуны в поселке Управленческий, пишет progorodsamara.ru.
Теперь его торец украшает 30-метровый портрет советского генерального конструктора авиационных и ракетных двигателей Николая Кузнецова.
На создание самого масштабного в городе граффити у художников ушло около двух недель.
Теги: граффити, художники, поселок, Управленческий, самара
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