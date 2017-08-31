31 августа 2017, 17:33

В Самаре появился 30-метровый портрет авиаконструктора Николая Кузнецова

фото Кирилла Сидорова

В среду, 30 августа, художники закончили рисовать огромное граффити на доме № 30 по улице Парижской Коммуны в поселке Управленческий, пишет progorodsamara.ru.

Теперь его торец украшает 30-метровый портрет советского генерального конструктора авиационных и ракетных двигателей Николая Кузнецова.

На создание самого масштабного в городе граффити у художников ушло около двух недель.

Теги: граффити, художники, поселок, Управленческий, самара

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