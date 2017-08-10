31 августа 2017, 13:00

Открытие ледового дворца к юбилею Новокуйбышевска отменили: там нет электричества и льда

volga.news

В эту субботу Новокуйбышевск будет отмечать 65-летие со дня основания города и 60 лет Новокуйбышевской нефтехимической компании. Ранее правительство Самарской области анонсировало праздничную программу для жителей города, в которой заявлялось и о церемонии открытия Ледового дворца в районе озера Сакулино, сообщает Sportssmi.



Однако уже сегодня был распространен исправленный анонс мероприятий, из которого церемония открытия исчезла. По информации Sportssmi, власти Новокуйбышевска только в последний момент узнали, что сооружение не имеет подключений к источникам электроэнергии. По факту, в Ледовом дворце нет не только света, но и не работает хладоустановка, а стало быть и льда там нет. Об этом сообщил в своем блоге депутат Михаил Матвеев.



Глава города Сергей Марков пытался спасти ситуацию и заказал подстанцию у компании «Полесье», которая является официальным дистрибьютором ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара». Но за такой короткий срок поставить, смонтировать и произвести подключение просто нереально, поэтому церемонию отменили незадолго до юбилея.



По факту же можно сказать, что сейчас Сергею Маркову предстоит разгребать наследие, оставшееся ему от прежнего главы города Андрея Коновалова.



Ледовая арена в Новокуйбышевске, стоимостью 260 млн руб., начала строиться одновременно с сызранским ФОКом и была проинвестирована «Роснефтью» в сумме 100 млн руб. Остальное – средства областного бюджета.

На закладке памятного камня в 2014 году Андрей Коновалов пообещал губернатору Николаю Меркушкину достроить и сдать объект к концу 2015 года.

Как сообщал портал «Волга Ньюс», глава региона заверил присутствующих на церемонии, что опробовать лед можно будет уже через год. Однако по прошествии и полутора лет работы практически не сдвинулись с мертвой точки.

В декабре 2015 года это стало предметом резкой критики со стороны губернатора Самарской области Николая Меркушкина.

«Мы построили ледовый дворец в Сызрани, на открытие которого намерен приехать Игорь Иванович Сечин. За 320 млн рублей построен дворец, который стал не только украшением Сызрани, но и одним из лучших объектов, который строила «Роснефть» по подобным программам. В начале февраля мы его торжественно открываем: в зале можно будет собирать до 2 тысяч человек на культурно-массовые мероприятия, а на хоккее – до 1 тысячи человек. Нефедову Александру Петровичу, Коновалову Андрею Алексеевичу, по ледовому в Новокуйбышевске вы обещали, что строительство будет не дольше, чем в Сызрани. Вы безнадежно отстали. От «Роснефти» деньги Новокуйбышевску и Сызрани пришли одновременно, но там уже построили, а у вас еще только сваи заколотили», — заявил губернатор в своем ежегодном послании.



Далее выяснилось, что ООО «Стройнефть» бизнесмена Андрея Лушина, которой было отдан подряд на строительство, потратила деньги «Роснефти» в сумме 100 млн руб. в неизвестном направлении. Строительство объекта практически не продвигалось, а «Роснефть» прекратила финансирование, так как не получила отчета о расходах. Есть мнение, что именно данное обстоятельство стало одной из причин, по которой в 2016 году Коновалов ушел в отставку с поста главы города и перебрался в Самарскую губернскую думу в качестве депутата.



На этой неделе стало понятно, что все-таки достроенный уже при новом главе города ледовый дворец ни сдать, ни торжественно открыть не получится, пока не поставят подстанцию.



Дата открытия спортивного сооружения на данный момент неизвестна.

Теги: николай меркушкин, губернатор, ледовый дворец, юбилей, новокуйбышевск, строительство

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.