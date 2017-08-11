Вчера, 12:40

Осуждённой по «делу самарских блогеров» отказали в переводе в колонию-поселение

Как информирует сегодня «Самарское обозрение», судья Куйбышевского районного суда Елена Иванова отклонила соответствующее ходатайство Натальи Мироновой, находящейся в заключении с 29 октября 2015 года.



«Она погасила все ранее наложенные на нее взыскания, которых было немного - всего два, предоставила в суд благодарности от руководства колонии и положительные характеристики. Кроме того, её ходатайство поддержали руководство областного ГУФСИН и уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова. Однако суд принял сторону прокуратуры, представитель которой упомянул о двух совершенных Натальей нарушениях, которые на тот момент уже были погашены. В итоге суд в переводе отказал, сейчас мы готовим апелляционную жалобу в Самарский областной суд», - сообщил изданию муж осуждённой Евгений Миронов.



5 июля 2016 года Самарский районный суд приговорил Дмитрия Бегуна к лишению свободы на шесть лет в колонии строгого режима, а Наталью Миронову (Умярову) – на пять лет в колонии общего режима. Самый большой срок – семь лет в колонии строгого режима – получил не признающий своей вины Олег Иванец. Таким образом, суд учёл его прежнюю судимость.

Приговор по скандальному и политизированному делу самарских блогеров, в котором директор ООО «Современные медицинские технологии» Сергей Шатило выступил пострадавшим от Дмитрия Бегуна, Натальи Мироновой (Умяровой) и Олега Иванца, обвинённых в вымогательстве у него трёх миллионов рублей за неразмещение и снятие с публикации в сети Интернет компрометирующих бизнесмена материалов, огласил судья Дмитрий Дерунов.



Как писал «Засекин», 11 октября 2016 года апелляционная комиссия суда Самарской области оставила без изменений приговоры Дмитрию Бегуну, Наталье Мироновой (Умяровой) и Олегу Иванцу.



Апелляционная комиссия также оставила без внимания обращение журналистов с просьбой проявить «гуманность и милосердие» к Наталье Мироновой, которая является мамой «совсем маленькой девочки», и предоставить осужденной отсрочку исполнения наказания до достижения ребёнком возраста 14 лет. В день вынесения приговора дочери подсудимой исполнилось 6 лет.



Напомним, что в настоящее время осуждённые за вымогательство блогеры отбывают наказание в исправительных колониях в Самарской области и Башкирии.



Дмитрий Бегун направлен в исправительную колонию строгого режима №3, которая находится в промышленной зоне Новокуйбышевска, является одной из самых больших в регионе и располагает собственным производством. Наталья Миронова (Умярова) получила распределение в исправительную колонию общего режима №15 в посёлке Кряж. Заключённые этой колонии заняты на производстве макаронных изделий и специальной одежды.

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