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«Строяк» станет академией строительства и архитектуры в составе самарского «политеха»

Как сообщает «Комсомольская правда. Самара», 30 августа Ученый совет СамГТУ решил менять структуру обновленного вуза. Бывший «строяк», который вошел в состав «политеха» и стал институтом, теперь будет академией строительства и архитектуры.

В него войдут факультет инженерных систем и природоохранного строительства, факультет промышленного и гражданского строительства, строительно-технологический факультет, архитектурный факультет и факультет дизайна.

Вместо факультета гуманитарного образования появится институт социальных и гуманитарных наук и технологий. В его состав войдут кафедры «Иностранные языки», «Социология и политология», «Психология и педагогика» и кафедра лингвистики и межкультурной коммуникации и русского языка как иностранного.

Теги: вузы, самгту, образование, самара

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