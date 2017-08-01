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 31 августа 2017, 11:20 
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В Государственном центре современного искусства откроется выставка, посвященная Ширяевской биеннале

Выставка является метафорическим осмыслением опыта старейшей в России действующей международной биеннале современного искусства, проходящей с 1999 года в старинном русском селе Ширяево на берегу Волги — одном из самых красивых мест Самарской луки, окруженным со всех сторон Жигулевским заповедником.

Ширяевская биеннале была придумана и реализована как международный экспериментальный проект известными российскими кураторами Нелей и Романом Коржовыми, основателями Самарского регионального общественного благотворительного фонда “Центр Современного Искусства” при активном участии Ханнса-Михаеля Руппрехтера и Штуттгартского союза художников из Германии, а также группы авторов из Казахстана во главе с Рустамом Хальфиным.

Основа экспозиции — архив биеннале; фотографии, видео, объекты и инсталляции из личной коллекции Нели и Романа Коржовых. Однако, при этом, выставка выходит за рамки традиционной ретроспективы и создаёт представление об аутентичном образе биеннале для самой широкой аудитории.

Концептуальное решение выставки — масштабная видеохроника проекта, а также покрывающий выставочный зал речной песок и подиумы из бутового камня, добываемого в Ширяево последние 200 лет, — выполнено в виде тотальной инсталляции и является своеобразной ментальной картой Ширяево. Экспозиция даёт возможность почувствовать уникальную атмосферу биеннале, отражает идеи созерцательного, перформативного характера самого события и становится отправной точкой для разговора об истории его создания.

Ширяевская биеннале предлагает альтернативу не только традиционному функционированию искусства в рамках концепции «белого куба», но и стратегию независимости от вертикали власти в искусстве. Рожденная «художниками для художников», биеннале оказалась устойчива к потрясениям и смогла сохраниться как особый опыт международного сотворчества.

Условие проживания художников в домах местных жителей рассматривается как метод создания идеальной среды для художественного высказывания. Основная идея такого эксперимента — дать художнику шанс начать работать “с нуля”, не испытывая давления наработанного имиджа и технологий арт-рынка.

Сегодня Ширяевская биеннале стала самым известным в международном сообществе проектом Самарского региона в сфере современного искусства. В разное время её участниками становились художники и кураторы специальных программ из России, Казахстана, Германии, Франции, Великобритании, Швеции, Австрии, Италии, Литвы, Эстонии Армении, Дании, США, Нидерландов, Сингапура, Норвегии.

Выставка будет сопровождаться образовательной и перформативный программой как в самом здании московского филиала ГЦСИ, так и в городском пространстве.

Теги: выставка, ширяево, биеналле, культура, самарская область, москва

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