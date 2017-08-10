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Николай Меркушкин и Леонид Симановский обсудили участие региона в федеральных программах
В среду, 30 августа, губернатор Самарской области Николай Меркушкин провел рабочую встречу с зампредседателя комитета по бюджету и налогам Государственной Думы РФ, депутатом от Самарской области Леонидом Симановским.
Николай Меркушкин и Леонид Симановский обсудили участие региона в федеральных программах "Формирование комфортной городской среды", "Безопасные и качественные дороги", а также строительство новых школ в рамках федеральной целевой программы.
Николай Меркушкин подчеркнул, что регион обеспечит долю софинансирования, необходимую для участия во всех глобальных проектах.
Леонид Симановский отметил: "Внимание к регионам сейчас особое. Бюджетный комитет настроен положительно по отношению к нашему региону. Со своей стороны будем делать все возможное, чтобы регион и дальше активно участвовал в федеральных программах".
В частности, регион планирует продолжить участие в федеральной программе по строительству новых школ. В период с 2017 по 2022 гг. на территории области планируется построить 26 новых школ, 4 из которых в настоящий момент почти достроены.
Речь также шла о модернизации дорожной инфраструктуры региона. Глава региона подчеркнул, что сейчас у Самарской области неплохие шансы пополнить свой дорожный фонд, в том числе благодаря отчислениям по системе "Платон".
В ходе встречи обсуждалось строительство значимых инфраструктурных объектов в Тольятти в рамках подготовки к празднованию юбилея первого автомобиля ВАЗ, в их числе — строительство поликлиники на 1000 мест. Этот вопрос обсуждался в ходе встречи главы региона с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.
По словам Леонида Симановского, в настоящий момент ведутся переговоры с министерством финансов РФ о возможном финансировании объекта на будущий год.
Заместитель председателя комитета по бюджету и налогам подчеркнул: у региона есть возможность в следующем году получить дополнительные поступления в бюджет: "По поручению президента России Владимира Владимировича Путина акцизы на нефтепродукты будут возвращены регионам, а для Самары это дополнительный доход более 3 млрд рублей".
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