Умер бывший худрук Самарской филармонии Дмитрий Коган
"Самарская филармонии выражает искренние и глубокие соболезнования в связи со смертью Дмитрия Павловича Когана. С Самарской государственной филармонией знаменитого музыканта связывали плодотворные годы работы. Творческое сотрудничество началось, когда ему было 14 лет, и он с большим успехом выступил вместе с симфоническим оркестром филармонии на фестивале "Молодые звезды ХХI века", — сообщили в филармонии.
Дмитрий Коган был художественным руководителем Самарской филармонии с 2011 по 2013 год. Заслугой музыканта является создание камерного оркестра Volga Philharmonic из лучших солистов филармонии. Коллектив под руководством маэстро неоднократно выезжал на гастроли в Москву, другие города России, выступал в Швейцарии, открывал XIII международный фестиваль "Кремль музыкальный".
В 2013 году концерт "Пять великих скрипок" вместе с камерным оркестром Volga Philharmonic был представлен музыкантом на Всемирном экономическом форуме в Давосе в присутствии премьер-министра России Дмитрия Медведева, представителей мировой политической и бизнес-элиты. Также Дмитрий Коган был инициатором и художественным руководителем двух фестивалей: "Дни высокой музыки в Самаре" и Волжского фестиваля духовной музыки.
"Музыкант признавался, что был искренне счастлив работать в Самаре, где ему удалось осуществить интересные проекты. Он был благодарен артистам и сотрудникам филармонии за совместную работу, обожал чуткую, добрую самарскую публику, отмечал, что частичка его сердца навсегда останется в нашем городе", — сообщили в филармонии.
Дмитрий Коган родился 27 октября 1978 года в Москве в известной музыкальной династии. Его дедом был выдающийся скрипач Леонид Коган, бабушка — известная скрипачка и педагог Елизавета Гилельс, отец — дирижёр Павел Коган, мать — пианистка Любовь Казинская, окончившая Академию музыки им. Гнесиных. Коган с шести лет начал заниматься на скрипке в ЦМШ при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского.
Теги: смерть, дмитрий коган, скрипка, филармония, самара, москва
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