Реацентр «Самарский» поможет создать рабочие места для слабовидящих
В среду, 30 августа, в Самаре в реабилитационном центре для инвалидов «Самарский» (ул. Металлистов, 63) состоялся пресс-тур в одно из обособленных структурных подразделений, которое занимается оказанием срочных социально-адаптационных услуг инвалидам по зрению.
Здесь их обучают ориентировке в пространстве с использованием тактильной трости, навыкам самообслуживания, работе на ПК с использованием речевых программ.
Одним из направлений деятельности учреждения является создание адаптированного рабочего места для слабовидящих и обучение работе на нем, с целью их адаптации в общество и мотивации к учебе и трудовой деятельности.
До недавнего времени адаптированное место было создано только в отделении, оказывающем срочные услуги в Железнодорожном районе (ул. Мяги, 5). Целевой аудиторией были слабовидящие люди, обращающиеся за услугами в отделение.
Теперь и в Кировском районе Самары организовано дополнительное место для обучения незрячих людей работе на компьютере - в полустационарном отделении ГБУ СО РЦ «Самарский».
«Адаптированное рабочее место для незрячего состоит из ноутбука или ПК, принтера, сканера и выхода в интернет. Отличие в том, что на ноутбук или ПК установлено специальное программное обеспечение - речевая программа, которая делает возможным использование устройства слабовидящим человеком с обычной компьютерной клавиатурой», - рассказала заведующая отделением реабилитации Елена Гаврилова.
«В нашем коллективе трудится 9 сотрудников, имеющих ограниченные возможности здоровья. Они очень пунктуальные, ответственные и трудолюбивые. Люди с ограниченными возможностями здоровья показывают себя ценными и нужными сотрудниками», - отметила заместитель директора по общим вопросам Валентина Зорина.
В планах реабилитационного центра - проводить семинары для потенциальных работодателей, чтобы они на деле могли убедиться в возможностях незрячих граждан выполнять работу с помощью компьютера.
Теги: инвалид, работа, компьютеры, самара
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