Вчера, 18:37

В Чапаевске силовики взяли с поличным группу наркоторговцев

Двое мужчин и женщина, фасовавшие героин в одном из частных домов Чапаевска, были задержаны сотрудниками ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области вместе с оперативниками и следователями Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте. Об этом сообщает в среду, 30 августа, пресс-группа ведомства.



О том, что жители Чапаевска причастны к распространению наркотиков, силовики узнали ранее. В дом была направлена группа бойцов ОМОН: они штурмовали дом и задержали находившихся там людей, которые фасовали запрещенные вещества для дальнейшего сбыта.



Всего во время обыска было изъято более 82 г героина и свыше 666 тыс. рублей. А при осмотре приусадебного участка в автомобильной покрышке правоохранители нашли газовый пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами.



По факту покушения на сбыт наркотиков возбуждено уголовное дело, проверяется оружие.

Подозреваемой по уголовному делу проходит только задержанная женщина, сообщили в Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте. Ее заключили под стражу, а двое других задержанных пока имеют статус свидетелей по делу.



Оружие, спецсредства и физическую силу сотрудники ОМОН при проведении следственно-оперативных мероприятий не применяли.

Теги: наркотики, омон, чапаевск

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