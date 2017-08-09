Правительство РФ выделит почти 440 млн рублей на поддержку работников АвтоВАЗа
29 августа на сайте федерального правительства опубликовано распоряжение о предоставлении субсидии Самарской области на реализацию дополнительных мер в сфере занятости, касающихся поддержки работников АвтоВАЗа. Решение о выделении средств было принято 17 августа.
Согласно распоряжению №1793-р от 23 августа 2017 г. Роструду из резервного фонда правительства РФ выделяются дополнительные бюджетные ассигнования в размере 439,2 млн руб. для предоставления субсидии бюджету Самарской области на софинансирование дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда.
Средства позволят обеспечить занятость не менее чем 4 тыс. работников ПАО "АвтоВАЗ", находящихся под риском увольнения. Кроме того, половина из них сможет пройти профессиональное обучение, переподготовку и повышение квалификации.
Субсидию направят на частичное возмещение организациям, принимающим на работу высвобождаемых работников предприятия, расходов на оплату их труда, затрат на создание новых рабочих мест, а также на частичное возмещение работодателям расходов на профессиональную переподготовку и повышение квалификации работников.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании кабинета министров заявил: "Мы выделяем деньги на поддержку работников АвтоВАЗа, на сохранение квалифицированных кадров. Это почти 440 млн руб. из резервов правительства".
Теги: автоваз, поддержка, правительство рф, самарская область
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