Вчера, 14:09

Виталий Мутко: "Нет никаких сомнений, что стадион будет сдан в срок"

В пятницу, 25 августа, заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко и губернатор Самарской области Николай Меркушкин провели совещание по итогам осмотра основных объектов, возводимых к чемпионату мира по футболу.

Во вступительном слове Виталий Мутко сказал: "Самара - для нас очень важный регион. Напомню, что здесь будут проходить ⅛ и ¼ финала. А это уже совсем другой уровень игр, другое количество гостей, более высокая ответственность. Поэтому еще раз подчеркну: Самара имеет для нас исключительное значение".

"Мы сегодня побывали практически на всех объектах, готовящихся к чемпионату мира. Аэровокзальный комплекс у нас вопросов не вызвал. На остальных объектах после прошлого визита мы видим огромные изменения в Самаре, видим качество, с которым выполняются работы. Например, Московское шоссе сравнимо по размаху с Ленинградским проспектом в Москве. Очень многое уже сделано. И это меняет качество жизни горожан", - отметил заместитель председателя правительства РФ.

Затем он обратился к губернатору Николаю Меркушкину: "С точки зрения оформления города я попросил бы вас, Николай Иванович, особое внимание уделить навигации. К вам приедут 20-30 тыс. иностранных туристов, проконтролируйте, пожалуйста, этот вопрос".

Кроме того, Виталий Мутко добавил: "Мы, наверное, на следующей неделе соберем в Москве коллег из всех городов, обсудим эти вопросы. Но это уже практическая работа. Мы увидели прогресс и в спортивной инфраструктуре. Особое внимание здесь надо обратить на качество газонов. Тренировочные базы - это наследие чемпионата. После его проведения здесь разместятся спортивные детские школы".

Особо зампредправительства РФ остановился на вопросе строительства "Самара Арены": "Что касается стадиона, то нет никаких сомнений, что он будет сдан в срок. Мы уже почти определились: здесь будет рулонный газон. Но надо предусмотреть и резервный вариант. Я бы посоветовал подрядчику уже сейчас начать подготовку к сдаче стадиона, в частности, проектной документации".

"Я абсолютно уверен, что Самарская область справится с задачей и подготовится к чемпионату мира на самом высоком уровне. Мы видим и потенциал региона, и энтузиазм жителей", - заявил Виталий Мутко.

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