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В Самару с рабочим визитом прибыл зампредседателя правительства РФ Виталий Мутко

Вице-премьер осмотрит ряд значимых объектов, а также проведет совещание по вопросам подготовки города к проведению чемпионата мира по футболу-2018.

В сопровождении министра транспорта РФ Максима Соколова и губернатора Николая Меркушкина вице-премьер ознакомился с ходом реконструкции аэродромного комплекса международного аэропорта "Курумоч".

В настоящий момент здесь завершается строительство второй взлетно-посадочной полосы, трех аварийно-спасательных станций, ведутся работы по реконструкции перронов.

Особенность самарского аэропорта в том, что все строительные работы не привели к закрытию аэрокомплекса для пассажиров. Сейчас работы на объекте выполнены на 95%. Планируется, что реконструкция аэродрома завершится к марту 2018 года, а новая взлетно-посадочная полоса будет введена в эксплуатацию уже в декабре этого года.

Виталий Мутко поинтересовался судьбой старого пассажирского терминала аэропорта. Как пояснил Николай Меркушкин, старый терминал будет отремонтирован и во время чемпионата мира по футболу также будет принимать болельщиков, тем самым увеличив пропускную способность "Курумоча".

"У нас в рамках подготовки к чемпионату мира есть полное взаимодействие между всеми службами и структурами", — добавил глава региона. В целом, у вице-премьера не возникло вопросов к темпам реконструкции аэропорта.

Напомним, строительство нового терминала международного аэропорта "Курумоч" стало первым успешно реализованным проектом в рамках подготовки Самарской области к чемпионату мира по футболу. Торжественное открытие состоялось 24 февраля 2015 года. В рамках реализации проекта были построены десятки объектов сопутствующей инфраструктуры, в том числе инженерные коммуникации, подъездные пути, паркинги и новый грузовой комплекс.

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