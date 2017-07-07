Вчера, 23:46

Николай Меркушкин обсудил с Антоном Вайно исполнение майских указов Президента

21 августа губернатор Самарской области Николай Меркушкин в Москве провел ряд рабочих встреч.

С руководителем Администрации Президента России Антоном Вайно обсуждалось исполнение майских указов Президента. Глава Администрации Президента спросил о ходе подготовки региона к Чемпионату мира по футболу, строительстве инфраструктурных объектов, реализации плана мероприятий, посвященного 50-летию выпуска первого автомобиля ВАЗ и других значимых направлениях социально-экономического развития региона.

Губернатор проинформировал Антона Вайно о ходе работы по исполнению поручения Президента России В.В.Путина по решению проблем обманутых дольщиков, подчеркнув, что Самарская область является одним из немногих регионов страны, где за последние пять лет не появилось ни одного нового обманутого дольщика. Напомним, что за пять лет количество обманутых дольщиков сократилось с 21 тысячи до трех тысяч. В этом году будет решена проблема еще 1100 дольщиков, а в течение 2018 года – всех остальных участников долевого строительства.

Также глава региона рассказал руководителю Администрации Президента РФ, что на минувшей неделе в регионе состоялась Августовская конференция педагогов. Мероприятие посетили два заместителя Министра образования и науки России. Высокую оценку руководства федерального Минобрнауки получила новая школа в Южном городе: высокотехнологичное оснащение и условия, созданные для разностороннего развития учеников, позволяют называть ее школой будущего.

Кроме того, глава региона провел рабочую встречу с руководством федерального Минсельхоза, обсуждалось предоставление дополнительных лимитов по льготным кредитам на реализацию агропромышленных проектов, в том числе приоритетного для региона строительства Сергиевской птицефабрики.

На рабочей встрече Николая Меркушкина с Министром транспорта РФ Максимом Соколовым говорилось о реализации госпрограммы «Безопасные и качественные дороги», а также о планах по ремонту и строительству автомагистралей на этот и будущий годы.

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