17 августа 2017, 14:34

Школа в «Южном городе» будет одной из лучших в России

«Школа в «Южном городе» будет одной из лучших в России»

1 сентября 2017 года в микрорайоне «Южный город» откроется самая современная школа страны, рассчитанная на 1500 учеников. Общая стоимость строительства школы площадью в 27 тыс. кв. м составила 727 млн руб., значительная часть суммы выделена из федерального бюджета.

Строительство школы в «Южной городе» началось по инициативе губернатора Самарской области Николая Меркушкина в 2015 году. В 2016 году по федеральной программе губерния получила наибольший объём финансирования – почти 862 миллиона рублей и стала лидером страны по количеству созданных новых мест.

Оценила результат заместитель Министра образования и науки РФ Татьяна Синюгина 16 августа в рамках рабочего визита в Самарскую область.

«Эта школа позволяет по-новому организовать процесс обучения и воспитания - интересно для детей и продуктивно для педагогов. Это уникальная школа, которая и архитектурно, и профессионально соответствует сегодняшним требованиям», - сказала замминистра. По ее словам, эта школа станет одной из лучших школ в России не только по архитектурному решению, но и по качеству знаний.

Татьяна Синюгина отметила, что финансирование строящихся в регионе школ будет продолжено. «Область провела серьезную работу и очень убедительно защищала свои заявки. Мы знали, что если школу построят здесь, за нее будет не стыдно. Исходя из сегодняшних результатов, мы можем смело говорить, что заявки, поступающие от Самарской области, будут нами поддержаны», - заявила она.

Также 16 августа в Самаре состоялся первый этап августовской областной конференции работников образования, в работе которого приняли участие Татьяна Синюгина и губернатор Самарской области Николай Меркушкин.

«Созданная и работающая модель системы управления образованием в Самарской области эффективна. И именно ваша работа позволила не только представить этот опыт на всероссийском совещании, но и положить в основу проекта, который будет реализован Министерством образования. Для отработки этого проекта и подготовки региональных команд, мы будем, Николай Иванович, просить направлять наших коллег в качестве экспертов на федеральный уровень», - подчеркнула замглавы Минобрнауки.