16 августа 2017, 14:00

В Тольяти ищут пострадавших от грабителя

В Тольятти задержали грабителя, который ночью 10 августа ограбил пенсионерку в подъезде дома на ул. Голосова. Он отобралу нее сумку, в которой находились банковские карты, документы, сотовый телефон и деньги.

Полиция предполагает, что от него могли пострадать другие горожане, и просит звонить по телефонам 8(8482) 93-49-02, 93-49-29.

Ранее подозреваемый 1988 года рождения уже привлекался к уголовной ответсвенности за кражу и грабеж.

Видео с грабителем - по ссылке.

Теги: грабитель, полиция, тольятти

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