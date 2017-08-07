Главное за сегодня: 
За окном: +32, завтра: +31
 16 августа 2017, 14:00 
Рейтинг: 0 
В Тольяти ищут пострадавших от грабителя

В Тольятти задержали грабителя, который  ночью 10 августа  ограбил пенсионерку  в подъезде дома на ул. Голосова. Он отобралу нее сумку,  в которой находились банковские карты, документы, сотовый телефон и  деньги.

Полиция предполагает, что от него могли пострадать другие горожане, и просит звонить по телефонам 8(8482) 93-49-02, 93-49-29. 

Ранее подозреваемый 1988 года рождения уже привлекался к уголовной ответсвенности за кражу и грабеж.

Видео с грабителем - по ссылке.

Теги: грабитель, полиция, тольятти

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios