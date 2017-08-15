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 16 августа 2017, 12:09 
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Дворы в Тольятти начнут ремонтировать на этой неделе

Ремонтировать дворы и дворовые проезды в Тольятти начнут на этой неделе. Городская администрация сообщила о том, что контракт с подрядчиком подписан.

ООО "Автодоринжиниринг" было единственным участником аукциона, объявленного властями Тольятти в июле. Поэтому контракт компания получила по максимальной цене – 269 млн рублей. 

За эти деньги в 2017-2018 гг. отремонтируют 86 объектов общей площадью более 180 тыс. кв. метров. До конца года собираются отремонтировать 36 объектов на сумму 93,5 млн рублей. В следующем году - еще 50 объектов на 175,3 млн рублей.

Теги: дворы, Тольятти, ремонт

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