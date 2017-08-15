Дворы в Тольятти начнут ремонтировать на этой неделе
Ремонтировать дворы и дворовые проезды в Тольятти начнут на этой неделе. Городская администрация сообщила о том, что контракт с подрядчиком подписан.
ООО "Автодоринжиниринг" было единственным участником аукциона, объявленного властями Тольятти в июле. Поэтому контракт компания получила по максимальной цене – 269 млн рублей.
За эти деньги в 2017-2018 гг. отремонтируют 86 объектов общей площадью более 180 тыс. кв. метров. До конца года собираются отремонтировать 36 объектов на сумму 93,5 млн рублей. В следующем году - еще 50 объектов на 175,3 млн рублей.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
16 августа 2017, 14:00
В Тольяти ищут пострадавших от грабителя
Комментариев: 0
|В Тольятти завтра закроют движение транспорта
16 августа 2017, 17:12
|В Тольятти ищут грабителя
15 августа 2017, 16:20
|На деньги от продажи средней квартиры в Самаре можно купить 16 кв. м в Москве
15 августа 2017, 15:26
|В Промышленном районе Самары передумали благоустраивать дворы
15 августа 2017, 12:51
|Не будет работать офис МФЦ в Новокуйбышевске
17 августа 2017, 16:56
|Школа в «Южном городе» будет одной из лучших в России
17 августа 2017, 14:34
|На собеседованиях в Самаре врут и работники, и работодатели
16 августа 2017, 17:43
|В Тольятти завтра закроют движение транспорта
16 августа 2017, 17:12
|Для сызранского «Тяжмаша» откроют парковку
16 августа 2017, 16:57